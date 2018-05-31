الداخلية تضبط 912 قضية تموينية على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط (2) قضية مواد بترولية، وضبط ( 21 ) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (137 إسطوانة)، وضبط ( 18 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (54، 120 طن)، وضبط ( 307 ) قضية مخالفات مخابز، وضبط ( 26 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط ( 104 ) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط ( 912 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين ).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ( 43 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (2، 637 طن)، وضبط ( 33 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضبط ( 5 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط ( 2 ) قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 11، 100 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، وضبط ( 6 ) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 42198 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال.