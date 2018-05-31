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الداخلية تضبط تاجر مخدرات لحيازته 26 كيلو هيروين خام بالبساتين

الخميس، 31 مايو 2018 03:04 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات لحيازته 26 كيلو هيروين خام بالبساتين مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط المتهم الهارب فى واقعة ضبط 26 كيلو جرام مخدر الهيروين بمحافظة الإسماعيلية أثناء اختبائه فى البساتين بمحافظة القاهرة، فى إطار الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها إلى تكثيف الجهود الأمنية لمجابهة ظاهرة المخدرات والتصدى بكل حزم للعناصر الخطرة والنشطة القائمة عليها لتلافى آثارها الضارة .

لاحقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "رائد م.ع" عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة ضبط إثنين ضمن تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما ( 150 قالب من مخدر الهيروين وزنت 26,250 كيلو جرام ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم.

أكدت المعلومات والتحريات اختباء المتهم المذكور لدى أحد معاونيه ويدعى "جمال .س.س "، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة ، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة أخرهم قضية "مشاجرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بمنزل الأخير فى البساتين، وضبط السيارة رقم ( د د س 453 ملك الأول ) ، وتم ضبط (مبلغ مالى 493,300 أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة جنيه – 3 بطاقة شخصية خاصة بالمتهم الأول أحدهما مدون بها بياناته الصحيحة والأخيرتين مزورتين باسم أحد الأشخاص ، و ( 5 ) هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بأنها من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة واستخدامها للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والتهريب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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