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الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجوم إرهابى على مركز حدودى للحرس الوطنى

الخميس، 31 مايو 2018 04:10 ص
الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجوم إرهابى على مركز حدودى للحرس الوطنى عناصر من الشرطة التونسية
تونس أ ش أ
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أفادت وزارة الداخلية التونسية، بتمكن فرقة الحدود البرية التابعة للحرس الوطنى التونسى بحيدرة بولاية القصرين من التصدى لمجموعتين إرهابيتين، حاولتا استهداف مركز حدودى للحرس الوطنى فى وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن أولى المجموعتين كانت على بعد 300 متر من مركز حدودى للحرس الوطنى فى الصرى، والذى يبعد عن نقطة حدودية مع الجزائر حوالى 600 متر، فيما قامت الأخرى بالتغطية فى محاولة لاستهداف المركز.

وأضاف البيان أن جنود الحرس الوطنى بالمركز المشار إليه قاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر المجموعتين مما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه الحدود "الجزائرية - التونسية".

كما تم توجيه وحدات تعزيز للمركز من قبل إقليم الحرس الوطنى بالقصرين بمشاركة وحدات عسكرية والتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز الحدودى تم استهدافه عدة مرات خلال الأعوام الماضية من قبل المجموعات الإرهابية إلا أن يقظة الجنود وجاهزيتهم أحبطت هذه المخططات.

 


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إحباط محاولة هجوم إرهابى

مركز حدودى للحرس الوطنى




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