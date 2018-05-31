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الخميس، 31 مايو 2018 07:56 م
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الجيش اليمنى يعثر على مخازن للأسلحة الثقيلة فى الساحل الغربى

الخميس، 31 مايو 2018 06:39 م
الجيش اليمنى يعثر على مخازن للأسلحة الثقيلة فى الساحل الغربى الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، بأن قوات الشرعية عثرت على مخازن كبيرة من الأسلحة الثقيلة على طول الشريط الساحلى الغربى لليمن تابعة لمليشيات الحوثى الانقلابية.

وأوضحت المصادر وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن المخازن تشتمل على صواريخ باليستية وعربات نقل و"مدفع هوزر"، وعربة تحمل قواعد صواريخ وعربة مدرعة، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الرشاشة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات التدخل السريع باتت تتمركز فى مديرية الدريهمى المتاخمة لمحافظة الحديدة، وتستعد لاقتحام المدينة وتطهير الأجزاء الجنوبية منها، مؤكدة أن البوارج البحرية لعبت دورا مهما فى استهداف مواقع المليشيات الحوثية فى الحديدة.

وكان المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية العقيد الركن صادق الدويد أكد، أمس، أن هزيمة مدوية فى انتظار الحوثيين على جبهة الساحل الغربى لليمن، بعد التقدم العسكرى المستمر لقوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها، بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى.

 


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