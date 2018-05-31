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الجيش الليبى: تصدينا لهجوم مسلح على قاعدة "تمنهنت" جنوبى البلاد

الخميس، 31 مايو 2018 04:33 م
الجيش الليبى: تصدينا لهجوم مسلح على قاعدة "تمنهنت" جنوبى البلاد الجيش الليبى
أ ش أ
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 تصدت عناصر من الكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، اليوم الخميس، لهجوم مسلح على قاعدة (تمنهمت) الجوية جنوبى البلاد.

وقال الناطق باسم الكتيبة على عبد الجليل -حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبي- إن عناصر من الكتيبة تمكنوا بمساعدة سلاح الجو، من صدِّ هجوم مسلح مباغت على قاعدة (تمنهمت)، متهما ما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" ومسلّحين من "المعارضة التشادية" بالمشاركة فى الهجوم الذى استهدف القاعدة الجوية.


وأضاف، إنّ قوات الكتيبة تراجعت لتنظم صفوفها ثم هاجمت المسلحين بالسلاح الثقيل ما اضطرهم للانسحاب، خاصة بعد تدخل سلاح الجو الليبى، موضحا أن المهاجمين اتخذوا طريقًا ترابية بين (سمنو) و(تمنهنت) للوصول إلى القاعدة، وتمّ التعرّف على هوياتهم عن طريق الآليات المصفحة التى استخدموها فى الهجوم، حيث تبيّن أنها هى نفسها التى استُخدمت فى الهجوم على قاعدة (براك) فى وقت سابق.


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