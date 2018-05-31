التنمية الصناعية: تسليم 3 مجمعات بـ 890 مليون جنيه وطرح 6 مليون متر أراضى

كتب هانى الحوتى

أعلن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تسليم الهيئة 3 مجمعات صناعية بمدن السادات وبورسعيد وبدر بإجمالى عدد وحدات 500 وحدات بتكلفة 890 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، مضيفا أنه تم تسليم 39 مصنعا للمستثمرين، من بينها 10 مصانع بدأوا التشغيل الفعلى بمدينة السادات.

وأضاف عبد الرازق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لخطة الهيئة لتطوير المناطق الصناعية المرفقة خلال عام 2018، فقد تم نقل تبعية منطقتين صناعيتين بالسادات وبرج العرب إلى ولاية الهيئة بمساحة إجمالية 24 مليون متر مربع، وسيتم طرح مساحة 6 مليون متر خلال عام 2018، موزعة بين 2 مليون متر مربع فى السادات تتولى تطويرها الهيئة، و4 مليون متر مربع فى برج العرب موزعة بين 2 مليون متر مربع من خلال مطور صناعى و2 مليون متر مربع بواسطة الهيئة.

وأشار عبد الرازق، إلى أن الهيئة تتبنى سياسة جديدة فى تخصيص الأراضى الصناعية تضمن المرونة فى عملية التخصيص للتغلب على مشكلات ضعف نسب الإشغال ومشكلة ضعف الموارد المالية اللازمة لترفيق الأراضى الصناعية، وتقوم تلك السياسة على أولا تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة فى المنطقة الصناعية بناء على الطلب المتوقع ووفقا لخطة الدولة، وثانيا تخطيط المنطقة الصناعية إلى مجموعات مساحية، وثالثا توفير الأراضى الصناعية وفقا للطلب الفعلى، ورابعا إعادة تقسيم المنطقة الصناعية بما يتفق مع حجم الطلب على القطاعات الصناعية المستهدفة فى المنطقة