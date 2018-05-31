"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 17 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% سواء من خلال "معارض أهلا رمضان" أو من خلال منافذ الشركة حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين محافظة شمال سيناء حيث تعد هذه القافلة رقم 17 منذ ما يقرب من شهرين ونصف و حتى الآن.

وقام جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بإصطحاب القافلة وتيسير العديد من السيارات المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين فى محافظة شمال سيناء بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

كما تم توزيع ما يقرب من 300 كرتونة مواد غذائية مجانية على اهالى قرية الروضة بالتنسيق مع المحافظة تتضمن السلع الغذائية والبقوليات، وذلك فى إطار العمل على توفير كافة المنتجات للاهالى كما تم توفير السلع الغذائية فى شوادر وزارة التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظة.

فيما كلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار توفير السلع الغذائية والمنظفات ومنتجات اللحوم الدواجن للمواطنين بالمحافظة مع تأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين عدده أشهر، بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء، حيث تم ارسال خلال الشهريين الماضيين ما يقرب من 800 طن أرز معبأ و150 ألف لتر لبن معبأ و15 الف عبوة فول معبأ جاهز و8 طن لوبيا وفاصوليا وكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك بجانب العديد من السلع الغذائية الاخرى والدقيق الفاخر والمكرونة إضافة إلى وجود مخزون استراتيجى فى المحافظة من جميع السلع الغذائية.

من جانبه، أكد جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اطلاق 17 قافلة مواد غذائية إلى محافظة شمال سيناء تتضمن كافة السلع والمواد الغذائية، كما تم تأمين احتياجات المحافظة من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع القوات المسلحة و اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال، بجانب توفير السلع وكافة المنتجات لأهالى المحافظة أول بأول حيث يتم اطلاق القوافل بشكل مستمر للمحافظة وتتضمن بكافة المنتجات والسلع الغذائية.

وأكد جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة استمرار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم الطازجة لأهالى شمال سيناء إلى 80 جنيه بدلا من 85 جنيه، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اضافة إلى تأمين مخزون استراتيجى من السلع للمحافظة إلى ما يقرب من 5 أشهر بجانب مد المحافظة بالقوافل المحملة بالسلع اول بأول مع تخفيض الاسعار مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الاسواق الاخرى .

وأوضح جمال الشرقاوى ان الشركة تقوم حاليا بطرح من 70 إلى 80 طن دواجن يوميا فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحرى وكذلك فى فروع مشروع جمعيتى بسعر لا بتجاوز 19 جنيه للكيلو اضافة إلى طرح ما يقرب من 16 طن بط مسكوفى بسعر 33 جنيه للكيلو فى حين يتم طرح الكيلو فى شمال سيناء بسعر 32 جنيه بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك منتجات السلع الغذائية والبقوليات.