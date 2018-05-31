التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 12.9% فى أبريل محققا أدنى مستوى منذ 22 شهرا

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافا، يشير إلى أهم مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى 17/2018، والذى يتضمن استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 12.9% فى أبريل 2018 محققا أدنى مستوى له منذ 22 شهرا منذ مايو 2016.
معدل التضخم
كما أشار الانفوجراف المنشور إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى 17/2018، وهو أفضل معدل نمو منذ 7 سنوات، وكذلك انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 10.6% محققا أقل مستوى له منذ 4 سنوات وذلك خلال نفس الربع.
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