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التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 12.9% فى أبريل محققا أدنى مستوى منذ 22 شهرا

الخميس، 31 مايو 2018 12:25 م
التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 12.9% فى أبريل محققا أدنى مستوى منذ 22 شهرا الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافا، يشير إلى أهم مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى 17/2018، والذى يتضمن استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 12.9% فى أبريل 2018 محققا أدنى مستوى له منذ 22 شهرا منذ مايو 2016.

 

تضخم
معدل التضخم

 

كما أشار الانفوجراف المنشور إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى 17/2018، وهو أفضل معدل نمو منذ 7 سنوات، وكذلك انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 10.6% محققا أقل مستوى له منذ 4 سنوات وذلك خلال نفس الربع.


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