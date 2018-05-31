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الخميس، 31 مايو 2018 03:41 م
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البورصة تلغى العمليات المنفذة على أسهم "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية"

الخميس، 31 مايو 2018 02:35 م
البورصة تلغى العمليات المنفذة على أسهم "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية" محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول الثلاثاء الموافق 29 مايو الجارى، على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (كود EGS300L1C011) والتي تم ايقاف تسويتها بذات اليوم، على أن يكون سعر فتح الورقة المالية بجلسة الأحد الموافق 3 يونيو هو 32.91 جنيه للسهم.
 
 
 
وكانت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، قد قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه لا يوجد مصادر تمويل لتشغيل مصنعها ببنى سويف المتوقف عن العمل.
 
وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالشركة، أنه تم بيع أرض مصنع كفر سليم البحيرة بقيمة 29.5 مليون جنيه، منوهة إلى أنه تم الحصول على دفعة مقدمة بمبلغ 15.5 مليون جنيه..
 
وأوضحت أنه تم استخدام جزء من الدفعة الأولى بنحو 13.6 مليون جنيه لبنك الاسكندرية حيث تم استلام اقرارات شطب الرهن التجاري والعقاري، بينما تم استخدام المتبقي من الدفعة الأولى في سداد مرتبات العاملين وبعض الالتزامات المالية كالتأمينات الاجتماعية.
 
وأضافت أنها ستحصل على باقي ثمن البيع للأرض المقدر بمبلغ 14.046 مليون جنيه على دفعة كل ثلاثة شهور بداية من شهر أبريل الماضي بمقدار 1.4 مليون جنيه حتى بداية يوليو 2020 وهي الدفعة الأخيرة والتي تقدر بمبلغ 1.4 مليون جنيه.
 
وأوضحت الشركة كذلك أنه لايوجد في الوقت الحالي أي موارد للنشاط، كما أن المبيعات متوقفة ولاتوجد مصادر تمويل حاليًا.
 
 
 
 

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