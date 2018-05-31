البنك المركزى يدرس التجربة السويدية فى التحول إلى مجتمع غير نقدى

فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتحقيق الريادة فى مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول نحو المعاملات المالية غير النقدية لتحقيق الشمول المالى، نظم البنك المركزى بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر بستوكهولم، والمجلس السويدى للتجارة والاستثمار زيارة رسمية إلى دولة السويد تستغرق يومين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التجربة السويدية الناجحة فى هذا المجال، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم فى التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى الواعد.
وتترأس لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزى المصرى وفدا رفيع المستوى يضم عدد من قيادات البنك المركزى المصرى، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك الأهلى المصرى، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ومبادرة رواد النيل، حيث التقى وفد البنك المركزى المصرى نظيره من البنك المركزى السويدى وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة.
وقالت لبنى هلال، إن البنك المركزى المصرى عازم على مواصلة السير نحو تحقيق الريادة فى التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق المستهدف الرئيسى وهو وصول المدخرات إلى كافة طبقات المجتمع خاصة الطبقات المهمشة من أجل التنمية الرشيدة والمستمرة، وذلك من خلال خلق المناخ اللازم لنمو التكنولوجيا المالية وتطورها، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية الواعدة فى هذا المجال مثل التجربة السويدية التى تقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير فى تحقيق المزيد من التقدم نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث تناولت مباحثاتنا مع الجانب السويدى سبل التعاون لنقل خبراتهم وتجاربهم فى هذا المجال إلينا.
وفد البنك المركزى المصرى
تأتى الزيارة فى إطار دور البنك المركزى لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمى، والتوسع فى تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، لمد مظلة الشمول المالى وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين، حيث تتميز التكنولوجيا المالية بأنها منخفضة الرسوم، وموفرة للوقت، وسهلة الاستخدام.
وعقد الوفد المصرى العديد من الاجتماعات مع كل من نائب محافظ البنك المركزى السويدى والمدير العام لهيئة الرقابة المالية بالسويد، إلى جانب جلسة استماع لأحد أكبر الأساتذة المشاركين بالمعهد الملكى للتكنولوجيا والمتخصص فى مجال التحول إلى المجتمعات غير النقدية.
كما يتضمن جدول أعمال الزيارة قيام الوفد بزيارة كل من مركز ستوكهولم للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة ومقدمى خدمات الدفع الإلكترونية، حيث ناقش الوفد طبيعة سوق التكنولوجيا المالية فى السويد، والدور الذى تقوم به مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى الدول الاسكندنافية لتشجيع استخدام حلول التكنولوجيا المالية ولا سيما الاستثمار فيها.
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