البنك المركزى يدرس التجربة السويدية فى التحول إلى مجتمع غير نقدى

فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتحقيق الريادة فى مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول نحو المعاملات المالية غير النقدية لتحقيق الشمول المالى، نظم البنك المركزى بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر بستوكهولم، والمجلس السويدى للتجارة والاستثمار زيارة رسمية إلى دولة السويد تستغرق يومين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التجربة السويدية الناجحة فى هذا المجال، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم فى التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى الواعد.

وتترأس لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزى المصرى وفدا رفيع المستوى يضم عدد من قيادات البنك المركزى المصرى، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك الأهلى المصرى، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ومبادرة رواد النيل، حيث التقى وفد البنك المركزى المصرى نظيره من البنك المركزى السويدى وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة.

وقالت لبنى هلال، إن البنك المركزى المصرى عازم على مواصلة السير نحو تحقيق الريادة فى التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق المستهدف الرئيسى وهو وصول المدخرات إلى كافة طبقات المجتمع خاصة الطبقات المهمشة من أجل التنمية الرشيدة والمستمرة، وذلك من خلال خلق المناخ اللازم لنمو التكنولوجيا المالية وتطورها، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية الواعدة فى هذا المجال مثل التجربة السويدية التى تقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير فى تحقيق المزيد من التقدم نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث تناولت مباحثاتنا مع الجانب السويدى سبل التعاون لنقل خبراتهم وتجاربهم فى هذا المجال إلينا.