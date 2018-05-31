البرلمان العراقى: عمليات التزوير بالانتخابات ستشكل فضيحة كبرى

بغداد أ ش أ

أكد مجلس النواب العراقى، أن عمليات التزوير بالانتخابات ستشكل فضيحة كبرى تسيء إلى العراق، إذا تم السكوت عنها، فيما دعا سلطات الدولة لقطع الطريق أمام إرادات تسعى لتمرير إخطاء كارثية بالعملية الانتخابية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن المجلس فى بيان قوله إنه "فى الوقت يسعى فيه مجلس النواب وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التى شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية ارادة الشعب، فإنه يأمل أن تقف مؤسسات الدولة لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة فى الانتخابات الأخيرة، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأى بنفسها عن مساندة أى محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية".

وأشار البيان إلى أن "عمليات التزوير التى حدثت فى الانتخابات والتى ترتقى الى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقى بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقا ستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق والعملية السياسية برمتها اذا ما تم السكوت عليها وتمريرها"، لافتا إلى أن "مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة الى تاريخ الـ30 من يونيو المقبل، ماض فى تشريع القوانين واتخاذ القرارات التى من شأنها حماية المسار الديمقراطى وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية".

ودعا مجلس النواب "سلطتى الرئاسة والقضاء الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمى العدالة والديمقراطية، وقطع الطريق على الإرادات السياسية التى تسعى الى تمرير الأخطاء الكارثية التى شابت العملية الانتخابية".

وعقد مجلس النواب أول أمس الاثنين، جلسة استثنائية، حيث صوت، على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمائة والغاء انتخابات الخارج.