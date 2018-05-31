"البحث العلمى": نشر 18 ألف بحث علمى دوليًا عام 2017

وائل ربيعى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى، أن هناك 18722 بحث دولى تم نشرهم من خلال الباحثين المصريين خلال عام 2017 وفقاً لقاعدة البيانات العالمية SCOPUS، وقد جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً بعدد 3507 بحث، تليها جامعة عين شمس ( 1961 بحث ) ثم فى المرتبة الثالثة المركز القومى للبحوث ( 1822 بحث).

وبالنسبة إلى معدل النشر بالنسبة إلى عدد الباحثين فقد جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة الأولى بمعدل 5.1 بحث لكل باحث ثم جامعة السويس بمعدل 0.38 بحث لكل باحث ثم جامعة المنصورة 0.28 بحث لكل باحث بينما جاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فى المرتبة الأولى للمراكز البحثية بمعدل 0.76 بحث لكل باحث يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات بمعدل 0.68 بحث لكل باحث ثم معهد بحوث البترول بمعدل 0.57 بحث لكل باحث، وفقاً للتقرير السنوى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2017 الذى تصدرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كل شهر.