الانتخابات العمالية بمؤسسة أخبار اليوم على أنغام الأغانى الوطنية

شهدت لجان الانتخابات العمالية في مؤسسة أخبار اليوم إقبالا كثيفا منذ بدء عملية التصويت، حيث احتشد الناخبون من عمال وإداريين وصحفيين أمام اللجان للادلاء بأصواتهم .

وأستقبلت اللجان الانتخابية بمؤسسة الاخبار الناخبين بأصوات مكبرات الصوت على الأغاني الوطنية، وسط تعليق اللافتات للمرشحين للدعاية الانتخابية.

كانت بدأت الانتخابات العمالية في المرحلة الثانية لها، اليوم الخميس، بعد توقف دام 12 عاما، لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022 ، مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.