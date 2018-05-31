video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الانتخابات العمالية بمؤسسة أخبار اليوم على أنغام الأغانى الوطنية

الخميس، 31 مايو 2018 12:44 م
الانتخابات العمالية بمؤسسة أخبار اليوم على أنغام الأغانى الوطنية الانتخابات العمالية - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
شهدت لجان الانتخابات العمالية في مؤسسة أخبار اليوم  إقبالا كثيفا منذ بدء عملية التصويت، حيث احتشد الناخبون من عمال وإداريين وصحفيين أمام اللجان للادلاء بأصواتهم .
 
وأستقبلت اللجان الانتخابية بمؤسسة الاخبار الناخبين بأصوات مكبرات الصوت على الأغاني الوطنية، وسط تعليق اللافتات للمرشحين للدعاية الانتخابية.
 
كانت بدأت الانتخابات العمالية في المرحلة الثانية لها، اليوم الخميس، بعد توقف دام 12 عاما، لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022 ، مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية.
 
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال كثيف على الانتخابات العمالية بمؤسسة الجمهورية

الانتخابات العماليه

النقابات العماليه

الجمهوريه




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة