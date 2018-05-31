الأحد.. اجتماع لنقابة الاجتماعيين لبحث القضايا العالقة بعد وفاة النقيب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عبد الحميد أبو زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، إنه من المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماع يوم الأحد المقبل، لعرض أخر موقف لكافة القضايا العالقة للنقابة، والترتيب لحفل تأبين لأسامة برهان النقيب العام، والذى توفى فجر السبت الماضى، بعد صراع مع المرض.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لقانون النقابة فأنه فى حال غياب النقيب أو مرضه أو سفره للخارج أو موته، يتولى الوكيل الأول والأقدم تسيير أمور النقابة وتصريفها لحين الدعوة لعمومية وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حال الدعوة لإجراء انتخابات فستكون على مقعد النقيب فقط، خاصة أن المجلس مازال بفترته القانونية 3 سنوات ونصف، من إجمالى 5 سنوات هى مدة دورة المجلس.