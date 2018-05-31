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الخميس، 31 مايو 2018 10:07 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 31 مايو 2018 08:39 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها إعلان وزارة التضامن الاجتماعى بدء صرف معاشات شهر يونيو لـ7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

 

غاده والى

وزارة التضامن: بدء صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى من مكاتب التأمينات الأحد المقبل

 

 

 

السيسى

السيسي يشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب برئاسته

 

 

 

وزير الخارجية ووفد الكونجرس

وزير الخارجية لوفد الكونجرس: الدعم الأمريكى لمصر فى الفترة الأخيرة لا يحقق المصالح المشتركة

 

 

 

طارق شوقى

وزارة التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

 

 

مشروع سكن مصر

وزارة الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" الأحد المقبل

 

 

وزير الدفاع يفطر مع مقاتلى الجيش المصرى

وزير الدفاع فى حفل إفطار أبطال الجيش: مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين

 

 

الارصاد

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

 

 

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة

وزارة "الصحة" توفر طعما بالحقن العضلى للوقاية من شلل الأطفال عند 4 شهور

 

 

 

محمد صلاح

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

 

 

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زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

 

 

 

 

 

 


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