استطلاع: معظم البريطانيين يعتقدون أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبى خطأ

لندن (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى اليوم الخميس، عن أن أغلب المواطنين البريطانيين يعتقدون أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبى كان قرارا خطأ.

وأوضح استطلاع مؤسسة "يو جوف" - وهو الرابع عشر على التوالى الذى يظهر هذه النتيجة - أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن القرار كان خطأ، مقابل 43% يرون أنه صحيح، فى حين قال 13% إنهم لا يعلمون.

وأشارت مؤسسة "يو جوف" لاستطلاعات الرأى أن معظم البريطانيين يعتقدون منذ صيف عام 2017 أن مغادرة التكتل الأوروبى غير صائب ، مشيرة إلى أن قبل ذلك كان هناك هامش مؤيد للانسحاب ولنتيجة استفتاء عام 2016.

ووضعت الحكومة البريطانية تاريخ 29 مارس 2019 كموعد نهائى للانسحاب من التكتل، حيث يقترح الاستطلاع أن بريطانيا تسير فى مغادرة تاريخية من أوروبا، بينما يتمنى معظم البريطانيين ألا يحدث ذلك أبدا.