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استطلاعان: معظم الإيطاليين يريدون البقاء فى منطقة اليورو

الخميس، 31 مايو 2018 09:26 ص
استطلاعان: معظم الإيطاليين يريدون البقاء فى منطقة اليورو ايطاليا - ارشيفية
(أ ف ب)
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أظهر استطلاعان للرأى أن ما بين 60 و 72% من الإيطاليين يريدون أن تظل بلادهم جزءا من منطقة اليورو بينما يفضل ما بين 23 و24% التخلى عن العملة الموحدة.

وأجرت مؤسستا يورو ميديا وبيبولى الاستطلاعين لصالح برنامج (بورتا أ بورتا) الذى تبثه قناة راى التلفزيونية ونشرت نتائجهما مساء أمس الأربعاء.

وأصبح اليورو جزءا من الجدل السياسى قبل انتخابات مبكرة متوقعة فى وقت لاحق هذا العام أو فى أوائل 2019، وأظهر استطلاع بيبولى أن 72% يريدون البقاء فى منطقة اليورو وأن 23% يريدون الانسحاب بينما لم يحسم 5% أمرهم.

فى حين أظهر استطلاع يورو ميديا أن 60% يريدون البقاء بينما يود 24 فى المئة الانفصال ولم يحسم 16% أمرهم.

 

 


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