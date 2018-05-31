ارتفاع درجات الحرارة بالمكسيك لأول مرة فى تاريخها إلى 50 درجة

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، إن المكسيك رفعت حالة التأهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتى وصلت إلى 50 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخ المكسيك، وأفاد بيان صادر عن الأرصاد الجوية الوطنية بالمكسيك أنه من المتوقع أيضا هطول أمطار وهبوب رياح قوية للغاية يمكن أن تتجاوز 50 كيلومتر فى الساعة.

وطالبت الحكومة المكسيكية بتوخى الحذر من هذا الطقس الغير مستقر والذى يتسبب فى إصابة العديد بضربات شمسية، وأوضح متخصصون أن موجة الحر التى تضرب المكسيك نتجت عن نظام من الرياح التى منعت تكوين السحب إضافة إلى انخفاض الرطوبة، مما تسبب فى "الإشعاع الشمسى الدائم".

وأشار خايمى البران، خبير الأرصاد الجوية ، إلى أن هذه الظاهرة المناخية تحدث بشكل منتظم فى هذا الوقت من العام، ولكن هذه المرة ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وفى مكسيكو سيتى، من المتوقع أن يسبب وصول الهواء الدافئ لدرجات حرارة عالية، ولكن ستظل درجات الحرارة بها تعادل 35 درجة أى أقل من مناطق أخرى فى المكسيك.