video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع درجات الحرارة بالمكسيك لأول مرة فى تاريخها إلى 50 درجة

الخميس، 31 مايو 2018 01:57 م
ارتفاع درجات الحرارة بالمكسيك لأول مرة فى تاريخها إلى 50 درجة ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، إن المكسيك رفعت حالة التأهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتى وصلت إلى 50 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخ المكسيك، وأفاد بيان صادر عن الأرصاد الجوية الوطنية بالمكسيك أنه من المتوقع أيضا هطول أمطار وهبوب رياح قوية للغاية يمكن أن تتجاوز 50 كيلومتر فى الساعة.

 

وطالبت الحكومة المكسيكية بتوخى الحذر من هذا الطقس الغير مستقر والذى يتسبب فى إصابة العديد بضربات شمسية، وأوضح متخصصون أن موجة الحر التى تضرب المكسيك نتجت عن نظام من الرياح التى منعت تكوين السحب إضافة إلى انخفاض الرطوبة، مما تسبب فى "الإشعاع الشمسى الدائم".

 

وأشار خايمى البران، خبير الأرصاد الجوية ، إلى أن هذه الظاهرة المناخية تحدث بشكل منتظم فى هذا الوقت من العام، ولكن هذه المرة ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

 

وفى مكسيكو سيتى، من المتوقع أن يسبب وصول الهواء الدافئ لدرجات حرارة عالية، ولكن ستظل درجات الحرارة بها تعادل 35 درجة أى أقل من مناطق أخرى فى المكسيك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: حزمة إرشادية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على نصائح "المرور" لتفادى الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تقى نفسك من ارتفاع درجات الحرارة أثناء الصيام..اعرف الإجابة × 7معلومات

اخبار العالم

المكسيك

درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

الطقس

الامطار




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة