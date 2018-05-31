video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع التضخم إلى 1,9% وانخفاض البطالة لـ8,5% فى منطقة اليورو

الخميس، 31 مايو 2018 12:44 م
ارتفاع التضخم إلى 1,9% وانخفاض البطالة لـ8,5% فى منطقة اليورو اليورو
أ ف ب
إضافة تعليق

ارتفع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو فى مايو إلى 1,9% مقابل 1,2% فى أبريل بفضل الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبى يوروستات الخميس.

 

والمعدل المسجل أعلى من نسبة 1,6% التى توقعها المحللون، ويعنى أن البنك المركزى الأوروبى حقق هدفه برفع التضخم إلى 2% وما نحوه.

 

ويعتقد المحللون ان زيادة التضخم ستزيد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لخفض برنامج التحفيز الذى ساعد فى ابقاء معدلات الاقتراض الحكومية عند مستويات متدنية جدا. ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل خاص على ايطاليا ذات المديونية الكبيرة والمستفيدة من ذاك البرنامج فى حين تشهد اليوم أزمة سياسية.

 

من جهة ثانية، استقر معدل البطالة فى أبريل عند 8,5% مقارنة مع 8,6% فى مارس (بعد المراجعة). والنسبة الجديدة هى الأدنى منذ نهاية 2008 عندما بلغت 8,3% ثم ارتفعت إلى 8,7% فى يناير 2009.

 

ويستمر معدل البطالة فى التراجع فى منطقة اليورو منذ أن تدنى عن عتبة 10% الرمزية فى سبتمبر 2016، وفى خلال أزمة الديون، بلغ مستوى قياسياً من 12,1% فى الربع الثانى من 2013.

 

ومن بين دول منطقة اليورو التسع عشرة، سجلت أدنى معدلات البطالة فى ابريل الماضى فى مالطا (3%) وألمانيا (3,4%).

 

وسجلت أعلى المعدلات فى اليونان (20,8% وفق آخر الأرقام فى فبراير) وفى اسبانيا (15,9%).

 

أما فى دول الاتحاد الأوروبى ال28 فبلغ معدل البطالة 7,1% فى ابريل دون تغيير عن الشهر الذى سبقه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الخميس 31-5-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

اليورو

البنك المركزى الأوروبى

الاتحاد الأوروبى




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة