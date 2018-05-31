ارتفاع التضخم إلى 1,9% وانخفاض البطالة لـ8,5% فى منطقة اليورو

أ ف ب

ارتفع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو فى مايو إلى 1,9% مقابل 1,2% فى أبريل بفضل الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبى يوروستات الخميس.

والمعدل المسجل أعلى من نسبة 1,6% التى توقعها المحللون، ويعنى أن البنك المركزى الأوروبى حقق هدفه برفع التضخم إلى 2% وما نحوه.

ويعتقد المحللون ان زيادة التضخم ستزيد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لخفض برنامج التحفيز الذى ساعد فى ابقاء معدلات الاقتراض الحكومية عند مستويات متدنية جدا. ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل خاص على ايطاليا ذات المديونية الكبيرة والمستفيدة من ذاك البرنامج فى حين تشهد اليوم أزمة سياسية.

من جهة ثانية، استقر معدل البطالة فى أبريل عند 8,5% مقارنة مع 8,6% فى مارس (بعد المراجعة). والنسبة الجديدة هى الأدنى منذ نهاية 2008 عندما بلغت 8,3% ثم ارتفعت إلى 8,7% فى يناير 2009.

ويستمر معدل البطالة فى التراجع فى منطقة اليورو منذ أن تدنى عن عتبة 10% الرمزية فى سبتمبر 2016، وفى خلال أزمة الديون، بلغ مستوى قياسياً من 12,1% فى الربع الثانى من 2013.

ومن بين دول منطقة اليورو التسع عشرة، سجلت أدنى معدلات البطالة فى ابريل الماضى فى مالطا (3%) وألمانيا (3,4%).

وسجلت أعلى المعدلات فى اليونان (20,8% وفق آخر الأرقام فى فبراير) وفى اسبانيا (15,9%).

أما فى دول الاتحاد الأوروبى ال28 فبلغ معدل البطالة 7,1% فى ابريل دون تغيير عن الشهر الذى سبقه.