اتفاق مبدئى بين الأمم المتحدة وميانمار على عودة مسلمى الروهينجا

جنيف (رويترز)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمى الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش بالعودة طوعا وبأمان.

وقالت المفوضية فى بيان "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعا فإن مذكرة التفاهم هى الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع".

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمى الروهينجا فى وجه حملة عسكرية فى ميانمار التى تقطنها أغلبية بوذية وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدى على نطاق واسع.