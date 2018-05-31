إقلاع طائرة مصر للطيران الثانية إلى دريسدن لتحويلها لطائرة بضائع

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى عن إقلاع الطائرة الثانية من طراز A330/200 من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية ليتم تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع وذلك بواسطة الشركة العالمية EFW، وذلك فى إطار حرص مصر للطيران للشحن الجوى على تطوير وتجديد أسطولها بما يخدم نشاطها وتوسعاتها فى وجهاتها.

وأضاف جوهر فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن هذه الطائرة تعد الثانية من 3 طائرات تضمهم الشركة إلى أسطولها بعد تحويلهم من طائرات ركاب، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى فى 30 يونيو القادم، على أن تصل الثانية فى منتصف نوفمبر القادم.

وعلى جانب آخر، تستمر شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى استرايچيتها نحو فتح أسواق جديدة وتغطية المزيد من الوجهات خاصة فى الأسواق الواعدة، حيث بدأت الشركة هذا الأسبوع تشغيل أولى رحلاتها إلى مطار جبل على بدبي، بالإضافة إلى رحلات لاجوس بنيچيريا، على أن يتم تشغيل الرحلات بشكل منتظم بواقع رحلة أسبوعية إلى كل من المطارين.