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إصابة 6 فى مشاجرة ببندر المنشأة جنوب سوهاج بسبب خلاف على ملكية محل

الخميس، 31 مايو 2018 03:35 ص
إصابة 6 فى مشاجرة ببندر المنشأة جنوب سوهاج بسبب خلاف على ملكية محل مشاجرة
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب من السيطرة على المشاجرة بشارع صلاح سالم الغربى دائرة المركز بسبب الخلاف على ملكية محل نتج عن المشاجرة إصابة 4 من الطرف الأول و2 من الطرف الثانى تم ضبط طرفى المشاجرة وتم نقل للمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة ببندر المنشاه ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة بشارع صلاح سالم الغربي بندر المنشاة بين طرف أول مصطفي . ا  17 سنة طالب وخالد . ف 45 سنة نجار والسيد . ف 50 سنة نجار وخالد . ع  11 سنة طالب ويقيمون بناحية خارفة دائرة المركز مصابين " جروح متفرقة بالجسم " وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي

 وبين طرف ثان حسن .ح 50 سنة موظف وحسان .ح 24 سنة عامل ويقيمون بندر المنشاة مصابين " كسور وجروح متفرقة بالجسم " وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي وإبراهيم . ح 18 سنة طالب بسبب خلاف بينهم علي ملكية محل وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم اتهم كل منهم الأخر بالتعدي علي بعضهم البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7381 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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