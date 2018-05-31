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إصابة أسرة بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدوها فى منزلهم بالمنوفية

الخميس، 31 مايو 2018 07:49 ص
إصابة أسرة بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدوها فى منزلهم بالمنوفية تسمم - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أصيبت أسرة مكونة من 3 أشخاص بحالة تسمم، بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تناولهم وجبة طعام معدة بالمنزل، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العامة باستقبالها كل من ،  م .ع. ع 57 عاما عامل ، زوجته ك .م. ي 50 عاما ربة منزل ، كريمتهما  د  18 عاما طالبة، وجميعهم مصابين (حالة تسمم) ومقيمين قرية شنشور دائرة المركز حالتهم العامة متوسطة، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم " .

بالإنتقال والفحص وسؤال المصابين قرروا بتناولهم طعام معد بالمنزل وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء نقلوا على إثرها إلى المستشفى ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6332 إدارى مركز أشمون لسنة 2018م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 





 

 


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