إحالة 107 من العاملين بكفر الزيات للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز و مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية احالة 45 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق عقب تفقده قسم الغسيل الكلوى والاستقبال.

حيث تبين غياب 45 من العاملين بالمستشفى منهم 20 طبيب و16 تمريض و9 فنى وادارى كما قام عثمان شعلان بزياره الى اداره الطب البيطرى بكفر الزيات للاطمئنان على سير العمل وتبين غياب 1 من العاملين بالادارة.

وتفقد الإداره الزراعيه بكفر الزيات لمتابعه سير العمل والانضباط الوظيفى وتبين غياب 5 من العاملين بالاداره كما قام بزياره الى المركز الطبى بكفر الزيات للاطمئنان على سير العمل ومتابعه الانضباط تبين غياب 4 اطباء و4 تمريض و 1 ادارى

كما قام بزياره المبنى الادارى التابع لمجلس مدينه كفر الزيات بشارع السلخانه حيث تفقد اداره المخازن وبناء القريه واداره محو الاميه وذلك لمتابعه الانضباط الوظيفى وتبين غياب 20 بدون اذن من جهاز النظافه وغياب 8 من الحمله الميكانيكية وغياب 13 من المخازن واداره بناء القريه ، وتوجة الى اداره التضامن الاجتماعى بكفر الزيات للاطمئنان على سير العمل وتبين غياب 8 بدون اذن وتم احالتهم للتحقيق.