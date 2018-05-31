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الخميس، 31 مايو 2018 12:58 م
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أنقرة: السفير التركى يعود لواشنطن بعد استدعائه للتشاور

الخميس، 31 مايو 2018 12:42 م
أنقرة: السفير التركى يعود لواشنطن بعد استدعائه للتشاور وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو
رويترز
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قال مسؤول فى وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن السفير التركى لدى الولايات المتحدة سردار كليج فى طريقه عائدا إلى واشنطن بعد استدعائه لأنقرة للتشاور قبل أسبوعين على خلفية قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

واستدعت أنقرة كليج وسط خلاف مع إسرائيل وواشنطن على قتل عشرات المحتجين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة هذا الشهر.

وكانت تركيا من أكثر الدول انتقادا لتعامل إسرائيل مع المحتجين فى غزة ونقل السفارة الأمريكية واستدعت أيضا سفيرها من تل أبيب كما دعت لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى.

وقال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، الذى سيسافر إلى واشنطن فى الرابع من يونيو حزيران، أمس الأربعاء إن كليج سيعود للإعداد لزيارته.

ومن المقرر أن يلتقى تشاووش أوغلو أثناء الزيارة مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو وسيناقش الاثنان خارطة طريق بشأن مدينة منبج فى شمال سوريا والتى تريد تركيا إخلاءها من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

 

 


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