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أمريكا تنفى التوصل لخطة مشتركة مع تركيا بشأن مدينة منبج السورية

الخميس، 31 مايو 2018 08:38 ص
أمريكا تنفى التوصل لخطة مشتركة مع تركيا بشأن مدينة منبج السورية المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
واشنطن (أ ش أ)
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نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة التقارير التى تفيد التوصل إلى اتفاق مع تركيا من ثلاث مراحل لسحب وحدات حماية الشعب الكردية (المدعومة من الولايات المتحدة ) من مدينة "منبج" بشمال سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس "لم نتوصل لأى اتفاق مع حكومة تركيا، نحن مستمرون فى المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التى تهم الجانبين"، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأتراك التقوا فى أنقرة الأسبوع الماضى لإجراء محادثات بشأن هذه القضية.

وأضافت أن القوات التركية والأمريكية ستبدأ عملية إشراف مشتركة فى منبج بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق وستشكل إدارة محلية فى غضون 60 يوما بعد الرابع من يونيو المقبل.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت - فى وقت سابق - بأن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق فنى على خطة الانسحاب، وهو تحرك تسعى تركيا لموافقة الولايات المتحدة عليه منذ فترة طويلة.

 


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