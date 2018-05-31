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خالد صلاح
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أسهم أوروبا ترتفع صباحا مع سعى إيطاليا لحل الأزمة السياسية

الخميس، 31 مايو 2018 10:22 ص
أسهم أوروبا ترتفع صباحا مع سعى إيطاليا لحل الأزمة السياسية بورصات أوروبية ــ أرشيفية
لندن (رويترز)
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ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح اليوم الخميس، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الأزمة السياسية الإيطالية فى سبيلها للحل بشكل نهائي، وفى ظل تأثر شركات صناعة السيارات الألمانية سلبا جراء مخاوف جديدة من حرب تجارية.

وقفزت بورصة ميلانو عند الفتح لكن التوتر بشأن المفاوضات الجارية كان واضحا مع تسجيل المؤشر الإيطالى تقلبات قوية، إذ انخفض 0.4 %  قبل أن يرتفع 0.3 %  بدعم من تعافى أسهم الشركات المالية.

وواصل مؤشر قطاع البنوك الإيطالى المكاسب التى حققها أمس ليرتفع 1%. وانخفض المؤشر ما يزيد عن 5%  منذ بداية الأسبوع الحالي.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % لكن المؤشر داكس الألمانى انخفض 0.2 % فى الوقت الذى خسرت فيه أسهم فولكسفاجن ودايملر 1.3 % و0.9 % على الترتيب بعد تقرير قال إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد منع السيارات الألمانية الفارهة من دخول السوق الأمريكية.


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