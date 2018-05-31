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الخميس، 31 مايو 2018 07:15 م
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أسعار النفط الخميس 31-5-2018 برنت يسجل 77.12 دولار للبرميل

الخميس، 31 مايو 2018 07:00 م
أسعار النفط الخميس 31-5-2018 برنت يسجل 77.12 دولار للبرميل نفط
كتب أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس 31-5- 2018 سجل خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 77.12 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.01 دولارللبرميل.
 
 
وتركز أنظار المستثمرين على زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية وترقبهم لزيادة محتملة في الإنتاج حين يجتمع المنتجون داخل أوبك وخارجها في يونيو المقبل.
 
 
 
وتعافت أسعار النفط يوم الأربعاء في الوقت الذي عبر فيه البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط زيادة إمدادات النفط، بينما يرى بعض المحللين عوامل أساسية إيجابية في السوقرغم احتمال زيادة الإمدادات.
 
 
 
تراجع المخزونات العالمية
 
وتتراجع المخزونات العالمية إلى حد كبير، لكن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مايو  إلى 434.9 ملايين برميل، بحسب بيانات معهد البترولالأمريكي. وفاقت البيانات تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 525 ألف برميل.
 
 
 
ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات يوم الخميس ، إذ تأخرت يوما عن موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي.
 
 
 
كما انصب التركيز على الزيادة المحتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين خارجها بمن فيهم روسيا. وناقشت السعودية أكبر منتجي أوبك وروسيا زيادة الإنتاج بنحومليون برميل يوميا.
 
 
سعر الخام العمانى يرتفع إلى 74.41 دولار للبرميل في يوليو
 
فيما أظهرت حسابات لرويترز  من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الخميس أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو  سيرتفع 6.10 دولار إلى 74.41 دولار للبرميل.
 
وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 74.56 دولار للبرميل في يوليو  بعلاوة 0.15 دولار للبرميل فوق الخام العماني في بورصة دبى للطاقة.
 
بينما قالت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة يوم الخميس إنها حددت سعر البروبان في عقد يونيو  عند 560 دولارا للطن، ارتفاعا من 500 دولار للطن في مايو.

 


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