أسعار الذهب اليوم الخميس 31-5-2018 فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات، اليوم الخميس 31-5-2018، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرى 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك طفيف فى سعر أوقية الذهب بقيمة 3 دولارات فى التعاملات.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 557 جنيها
عيار 21 : 650 جنيها
عيار 24 : 743 جنيها
الجنيه الذهب : 5200 جنيه
الأوقية: 1305 دولارات
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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