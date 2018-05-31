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الخميس، 31 مايو 2018 11:01 ص
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أسعار الذهب اليوم الخميس 31-5-2018 فى مصر

الخميس، 31 مايو 2018 10:29 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 31-5-2018 فى مصر ذهب أرشيف
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات، اليوم الخميس 31-5-2018، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرى 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك طفيف فى سعر أوقية الذهب بقيمة 3 دولارات فى التعاملات.
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 
عيار 18 : 557 جنيها
 
عيار 21 : 650 جنيها
 
عيار 24 : 743 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5200 جنيه
 
الأوقية: 1305 دولارات
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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