أردوغان يستقبل المبعوث الروسى الخاص إلى سوريا

أنقرة (أ ف ب)

استقبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الخميس، مبعوث الكرملين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذى يقوم بزيارته الثانية إلى أنقرة خلال أسبوع لمناقشة النزاع السورى.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان استقبل لافرنتييف فى القصر الرئاسى ونشرت صورة تجمع الرجلين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مضمون المشاورات.

وفى 24 مايو، زار المبعوث الروسى أنقرة والتقى المتحدث باسم الرئيس التركى إبراهيم كالين وممثل لوزارة الخارجية التركية، وجاءت هذه الزيارة بعد لقاء لافرنتييف الرئيس السورى بشار الأسد، وسط استمرار القطيعة بين أنقرة ودمشق.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية مساء 24 مايو، ركزت المشاورات على "المساعى التى تهدف إلى تقدم التسوية السياسية فى سوريا".

وتدعم تركيا الفصائل المعارضة فى سوريا لكنها تنسق بشكل وثيق مع روسيا فى الملف السورى بحثا عن حلّ للنزاع المستمرّ منذ سبع سنوات.

ويعقد الرئيس التركى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين لقاءات بشكل منتظم حول سوريا وأجريا اتصالا هاتفيا الثلاثاء.

ورغم أن بعض المراقبين يؤكدون أن روسيا ترغب فى تقارب بين اردوغان والأسد، فان السلطات التركية تبقى خطابها الصارم حيال هذه المسألة.