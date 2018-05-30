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5 أشخاص يقتلون ابنة عمهم لسوء سلوكها بالبدرشين

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:48 م
5 أشخاص يقتلون ابنة عمهم لسوء سلوكها بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل ابنة عمهم بالبدرشين لسوء سلوكها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى العميد خالد فهمى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تعرضت للخنق مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وكشفت تحريات الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين أن وراء ارتكاب الجريمة، 5 من أبناء عم المجنى عليها.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل الضحية لسوء سلوكها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

 


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