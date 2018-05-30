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20 معلومة لا تعرفها عن مشروع تنمية شمال سيناء.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:30 ص
20 معلومة لا تعرفها عن مشروع تنمية شمال سيناء.. تعرف عليها ترعة السلام - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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تنفذ وزارة الرى الموارد المائيه والرى، العديد من مشروعات البنية الأساسية لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقاً لمخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء.

وفى التقرير التالى نرصد 20 معلومة عن مشروع تنمية شمال سيناء .

1- تتولى وزارة الرى، ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذ المشروع.

 2- استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بشمال سيناء.

 3- يهدف لخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى متكامل

 4- يعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1).

5- بلغت نسبة الأعمال التى تم تنفيذها 92.55%.

6- تم تنفيذ ( 12 ) مأخذ مياه بزمام 41666 فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، باستثمارات 307 مليون جنيه.

7- تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100 % .

8- تم الانتهاء من تنفيذ  ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كم .

9- تم الانتهاء من تنفيذ ( 12 ) محطات طلمبات رى وصرف.

10- تم استكمال محطات السلام (3،2،1) غرب قناة السويس بتكلفة (498.189) مليون جنيه.

11- تم تنفيذ 5  قرى توطين نموذجية أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ) بمنطقة سهل الطينة بنسبة انجاز 100 % .

12- تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالى 168 مليون جنيه.

13- تم إطلاق المياه بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق فى زمام 125 ألف فدان.

14- جارى العمل فى تنفيذ ( 2 ) قرية توطين بمنطقة جنوب القنطرة شرق مزودة بكافة الخدمات والمرافق.

15- يجرى العمل فى تنفيذ ( 11 ) مأخذ بمنطقتى رابعة وبئر العبد، بتكلفة تبلغ 937 مليون جنيه.

16- إجمالى المساحة التى تم تخصيصها بالمشروع تبلغ حوالى 85.186 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.

17- سيتم  تخصيص مساحة 40 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد بمعرفة وزارة الزراعة.

18- تم زراعة حوالى ( 63 ) ألف فدان ( من المساحات التى تم تخصيصها ) بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة.

19- تم تخصيص باقى الأراضى بمعرفة الجهة صاحبة الولاية وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

20- جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص مساحة 160 ألف فدان تضم مأخذى (24،10) و منطقتى السر و القوارير و المزار و الميدان، لإمكان البدء فى دراستها و طرحها بعد عمل دراسات الجدوى اللازمة.


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