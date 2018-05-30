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118 شهيدا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:03 م
118 شهيدا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة الجيش الإسرائيلى - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينين جراء لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المتظاهرين خلال مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس وحتى 30 مايو فى شرق قطاع غزة لـ 118 شهيدا و13300 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 330 إصابة خطيرة.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أن فلسطينيا أصيب قبل أيام برصاص الجيش الإسرائيلى على الحدود مع إسرائيل، توفى اليوم الأربعاء متأثرا بجروحه.

 

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، فى بيان، "استشهاد المواطن ناجى ميسرة غنيم 23 عاما، متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل أيام على الحدود شرق لقطاع غزة فى غحدى مستشفيات القدس"، ولم يكشف المتحدث بالتحديد تاريخ إصابة الشاب.


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