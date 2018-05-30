وزير خارجية بريطانيا: أشعر بالصدمة لمقتل صحفى روسى ويجب محاسبة المسئولين

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه شعر بالصدمة لمقتل صحفى روسى معارض آخر، مضيفًا أن من الضرورى تقديم المسئولين عن الجريمة إلى القضاء.

فيما قالت الشرطة الأوكرانية، أمس الثلاثاء، إن الصحفى الروسى البارز أركادى بابتشينكو، وهو أحد منتقدى الرئيس فلاديمير بوتين، قُتل بالرصاص فى العاصمة الأوكرانية كييف التى كان قد فر إليها بعد تلقيه تهديدات، فيما رفضت روسيا مزاعم أوكرانيا بأنها مسؤولة عن جريمة القتل.

وأضاف جونسون على "تويتر"، "شعرت بالصدمة لرؤية صحفى روسى معارض آخر، هو أركادى بابتشينكو، يُقتل"، وأضاف "يجب أن ندافع عن حرية التعبير ومن الضرورى الآن محاسبة المسؤولين".