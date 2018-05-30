وزير النقل يضع غدا حجر أساس أول ميناء نهرى بسوهاج بتكلفه 1.1 مليار جنيه

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظتا سوهاج وأسيوط غدا الخميس، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الذى يقوم بجولة يفتتح خلالها عددا من المشروعات المهمة.

يرافق وزير النقل فى جولته غدا بسوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والمهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري قيادات هيئة السكك الحديدية.

ويستهل وزير النقل والوفد المرافقة له جولتهم بمحافظة سوهاج، بافتتاح محطة المنشأة للسكك الحديدية جنوب المحافظة بعد تطويرها، ثم وضع حجر الأساس لأول ميناء نهرى بسوهاج، بجانب تفقد أعمال محور كوبرى طما، بإجمالى تكلفة 1.1 مليار جنيه، يتوجه الوزير عقب ذلك إلى محافظة أسيوط لافتتاح محطة سكك حديد أبوتيج بعد تطويرها.

يذكر أن محور كوبرى طما على النيل يتكون من كوبرى النيل + كوبرى السكة الحديد + 8 كوبرى + 16 نفق + 4 بربخ و المشروع يتم على 3 مراحل، الأولى من كوبرى النيل إلى كوبرى السكة الحديد، الثانية من شرق كوبرى المنيب إلى الطريق الزراعى الشرقى ومن غرب السكة الحديد إلى كم 1000+1 ، والمرحلة الثالثة من كيلو متر 1000+1 إلى الطريق الصحراوى الغربى وتكلفة للمراحل الثلاثة مليار 37 مليون.

أما ميناء سوهاج النهرى فهو أول ميناء نهري بمحافظة سوهاج على مساحة 15 فدانًا بمدينة المنشاه وسيتم إقامة الميناء النهري بشكل متكامل وربطه بشبكة الطرق وميناء سفاجا من خلال طريق "سوهاج – البحر الأحمر" ليكون أحد ركائز تفعيل منظومة النقل النهري، وما يتطلبه ذلك من إنشاء المواني النهرية وخاصة فى محافظات الصعيد، ما يوفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.

ويبلغ طول المينا 300 متر مربع، وعرضه 215 مترا مربعًا، والحد البحرى للمشروع أرض زراعية تليها محطة مياه كومبكت صغيرة تبعد 100 متر تقريبًا، والحد القبلى عبارة عن شارع أسفلتى، ثم عمارات سكنية، والحد الشرقى مجرى نهر النيل، أما الحد الغربى فهو أرض زراعية.