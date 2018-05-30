وزير القوى العاملة من جنيف: احصائية بنتائج الانتخابات العمالية بعد إنتهائها

كتب محمود راغب

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة جاى ريدر مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، حيث يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بعد ما احرزت مصر انجازا فى القوانين النقابية العمالية تتواءم مع معايير العمل الدولية، وأوفت بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وإجراء انتخابات تشكيلاتها خلال مايو الجارى.

فى بداية اللقاء استعرض الوزير ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة القوى العاملة، بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية، وما تلى ذلك من توفيق أوضاع المنظمات النقابية، سواء التى كانت تتعامل بالقانون السابق أو القانون الجديد، مؤكدا أن عدد النقابات التى تدعى بالمستقلة بلغت 125 لجنة نقابية وفقت أوضاعها، وبلغ عضويتها 105 ألاف، ودخلت المرحلة الأولى للانتخابات، وستدخل المرحلة الثانية طبقا للتصنيف النقابى لكل مرحلة .

أشار الوزير إلى أن هناك من يزعم أن هناك تفرقة فى المعاملة بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، منوها إلى أن القانون واللائحة التنفيذية، وضع معايير وإجراءات يجرى تنفيذها بكل دقة، لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك أن هناك نقابات تابعة للاتحاد العام لم تستطع توفيق أوضاعها، وفى المقابل هناك نقابات مستقلة استطاعت توفيق أوضاعها وبالتالى ثبات عضويتها.

وكشف الوزير عن أن النقابات التى لم تستطع توفيق أوضاعها سيتم مساعدتها لتخطى العقبات التى واجهتها فى عدم استكمال أوراقها حتى يتم توفيق أوضاعها بالكامل، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى يشمل كل التنظيمات الموجودة، وليس تنظيم رخو يمكن انهياره بسهولة .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم بعد الانتخابات العمالية الإعلان عن احصائية بنتاج الانتخابات، مؤكدا أننا أوفينا بما وعدنا به، بأن تكون المنظمة بجنيف شريك أساسى فى جميع الخطوات التى تمت فى قانون المنظمات النقابية والدعم الكامل منها، أو من مكتبها بالقاهرة .

وأوضح أنه سيتم استكمال ذلك بالتعاون مع المنظمة، من خلال وضع منظومة تدريب لنحو 30 ألف من القيادات العمالية التى سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

ومن جانبه، أعرب "رايدر" عن تقدير وشكر المنظمة على المعلومات التى قدمها الوزير، مشيدا بالتطورات الايجابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما تنظيم الانتخابات النقابية العمالية.

وأشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بتطبيق برنامج العمل الأفضل فى مصر، مؤكدا استعداد المنظمة للتعاون الكامل مع مصر، ومشيرا إلى أن برنامج التعاون الفنى بين المنظمة ومصر، قد بلغ 21 مليون دولار، ومن أهم الموضوعات التى يشملها البرنامج تشغيل الشباب وتطوير المؤسسات.

وكان وزير القوى العاملة قد عرض عددا من النقاط التى تحققت فى الفترة الماضية فى مصر، مشيرا إلى زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة من 12% فى العام الماضى إلى 10.6 % فى العام الجاري، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى مدروسة نحو استقرار العمل ومصالح العمال.

وقدم "سعفان"، للمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاى رايدر هدية تذكارية تعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.