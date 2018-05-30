وزير البيئة: تقسيم الجيزة 80 حى ودعمها بـ400 مليون جنيه لمنظومة المخلفات

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم تقسيم محافظة الجيزة إلى 80 حى، لبدء طرح أعمال منظومة المخلفات الجديدة للشركات الصغيرة، موضحا أن المحافظة طالبت بدعمها بـ400 مليون جنيه من صندوق المحافظة، ووافقت وزارة المالية مؤخرا عليها.

وأوضح خالد فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستتدخل مع المحافظة لحل مشكلة مقلب قمامة شبرأمنت، ولدراسة عددا من العروض المقدمة حول ذلك الموضوع، مشيرا إلى أن المحافظة ترغب فى مساعدة وزارة البيئة لها لعمل محطة مناولة رابعة، وجارى بحث تنفيذها فى إطار ميزانية العام المقبل.

وأشار وزير البيئة، إلى أن عناصر تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة والجيزة اكتملت من خلال موازنة الوزارة والمحافظات، بالتزأمن مع تطبيقها فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والغربية وقنا بموارد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، بجانب بداية عمل الوزارة على محافظتى القليوبية والإسكندرية، لافتا إلى أنه فى بداية يوليو المقبل سيتم بدء التخطيط للمرحلة الثانية لإزالة مقالب القمامة.