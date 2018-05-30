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وزراء حكومة نتنياهو يسطون على تذاكر مباراة الأرجنتين وإسرائيل

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:10 ص
وزراء حكومة نتنياهو يسطون على تذاكر مباراة الأرجنتين وإسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، النقاب عن واقعة فساد قبل مباراة إسرائيل والأرجنتين، حيث قالت الإذاعة إن تذاكر المباراة المخصصة للجمهور تم بيعها لوزراء الحكومة الإسرائيلية ومدراء مكاتبهم وأقاربهم.

 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه سيتم فتح تحقيق فى الواقعة حيث أنه من المفترض أن يتم طرح هذه التذاكر للبيع للجمهور وليس للمسئولين اللذين قاموا بالسطو على التذاكر بدون وجه حق.

 

وسيلعب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسى مباراة ودية مع منتخب إسرائيل فى 9 يونيو المقبل، وسط رفض فلسطينى لإقامة المباراة فى مدينة القدس المحتلة .

 

 


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