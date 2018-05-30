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بعد اتهامه بالمرونة مع الصين..

نيويورك تايمز: ترامب يسعى لفرض إجراءات تجارية صارمة على بكين

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:52 م
نيويورك تايمز: ترامب يسعى لفرض إجراءات تجارية صارمة على بكين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تعرض لانتقادات بأنه كان مرنا إزاء الصين وأقل قلقا بشأن قدرة الصين على تعطيل اجتماع القمة المحتمل مع كوريا الشمالية، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية وإجراءات عقابية أخرى على الصين.

 

وبعد أقل من أسبوع على تصريحات وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوتشين التى قال فيها إنه تم تعليق الحرب التجارية، وأنه سيتم تعليق التعريفة مع استمرار المفاوضات، أصدر البيت الأبيض بيانا قال إن الولايات المتحدة قد تمضى فى خطتها لفرض رسوم جمركية على 50 مليار دولار من البضائع الصينية خلال الشهر المقبل.

 

ورأت الصحيفة أن تراجع ترامب كان تحولا آخرا فى المعركة الإيديولوجية الطويلة داخل الجناح الغربى بين القوميين اقتصاديا الذين يوجهون رغبات ترامب فى الحمائية، والمستشارين الأساسيين مثل منوتشين الذين يشعرون بالقلق من أن التعريفة والقيود على الاستثمار ستضر سوق الأسهم وتعوق النمو على المدى الطويل.

 

ويبدو أن القوميين قد فازوا فى هذه الجولة، على حد قول الصحيفة، ففى حين أن ترامب سيرسل وزير التجارة ويلبور روس إلى بكين الأسبوع المقبل فى محاولة لحل النزاع، إلا أن المصادر المطلعة على الأمر قالت إن ترامب أصيب بالإحباط من الجولة الأولى لمفاوضات التجارة ويشعر بالقلق من منح الديمقراطيين مفتاحا لواحدة من قضاياه الرئيسية.

 

ويأتى هذا الإجراء فى لحظة حاسمة، بعد أيام من إلغاء ترامب القمة مع رئيس كوريا الشمالية عقب إشارة إلى أن الصين لعبت دورا فى عرقلة اللقاء، إلا أن ترامب عاد وأعرب عن مزيد من التفاؤل بشأن الاجتماع. ويسارع المسئولون من واشنطن وبيونج يانج لإعادة الأمور إلى مجراها، مما يمنح ترامب حرية أكبر لمواصلة نهجه الصارم إزاء أكبر خصوم أمريكا اقتصاديا.


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