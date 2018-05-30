video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهن التعليمية تنهى أزمة معلمى ملوى

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:43 م
نقابة المهن التعليمية تنهى أزمة معلمى ملوى خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أكد خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور علمه بأزمة معلمى ملوى المكلفين بتصحيح أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، والتى تلقته النقابة من خلال شكوى لغرفة العمليات المنعقدة بها، من تضرر عدد كبير من معلمى ومعلمات محافظة المنيا من تكليفهم الصادر من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا – والتى تبعد حوالى 500 كيلو متر عن مركز ملوى – بدءاً من يوم الاثنين القادم.

 

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن الوزارة استجابت لمطلب النقابة لإنهاء تلك الأزمة، فيما عدا عدد قليل من معلمى بعض المواد لوجود عجز شديد فى مصححى تلك المواد، مؤكداً أن النقابة لن تألوا جهداً للعمل على راحة المعلمين المشروعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المعلمين": نتواصل مع "التعليم" لحل مشاكل انتدابات الثانوية لأعضاء النقابة

عضو بـ " تعليم البرلمان ": مشاروات لرفع رواتب المعلمين قبل بداية العام الدراسي

نقابة المعلمين

الثانوية

معلمى ملوى




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة