نقابة المهن التعليمية تنهى أزمة معلمى ملوى

أكد خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور علمه بأزمة معلمى ملوى المكلفين بتصحيح أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، والتى تلقته النقابة من خلال شكوى لغرفة العمليات المنعقدة بها، من تضرر عدد كبير من معلمى ومعلمات محافظة المنيا من تكليفهم الصادر من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا – والتى تبعد حوالى 500 كيلو متر عن مركز ملوى – بدءاً من يوم الاثنين القادم.

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن الوزارة استجابت لمطلب النقابة لإنهاء تلك الأزمة، فيما عدا عدد قليل من معلمى بعض المواد لوجود عجز شديد فى مصححى تلك المواد، مؤكداً أن النقابة لن تألوا جهداً للعمل على راحة المعلمين المشروعة.