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نقابة الزراعيين تدرس وقف المعاشات للورثة بعد سن الـ65 عاما

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:00 ص
نقابة الزراعيين تدرس وقف المعاشات للورثة بعد سن الـ65 عاما المهندس محمدى البدرى عضو مجلس نقابة المهن الزراعية
كتبت آية دعبس
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قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، إن النقابة تدرس خلال الفترة الجارية تفعيل القانون، فيما يتعلق بوقف صرف المعاشات للورثة من أسر المهندسين الزراعيين، بعد سن الـ65 عاما، مشيرا إلى أن القرار لم يكن مفعلا من قبل رغم نص اللائحة عليه.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دفعة المعاشات الواحدة بلغت قيمتها 18 مليون جنيه، وفى حال تطبيق ذلك القرار يمكن توفير ما يقرب من 6 ملايين جنيه، مؤكدا أنه منذ بداية عمل المجلس الحالى برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام، لم تتأخر النقابة فى صرف المعاشات شهر واحد، مؤكدا أنه لا مساس بمعاشات الأعضاء.

وأكد أنه لا يمكن صرف الـ3 سنوات المتأخرات على النقابة لأصحاب المعاشات، إلا عقب صدور تعديلات قانون النقابة، والتى ستساهم فى ارتفاع متحصلات النقابة لتصل إلى حوالى 55 مليون جنيه شهريا، مما يمكن النقابة من سداد المعاشات وتقديم خدمات الأعضاء على أكمل وجه، لافتا إلى أن النقابة تهدف إلى إدخال التعديلات فى الدورة المقبلة لمجلس النواب، لإقرار البند الأهم فى التعديلات والمعنى بالموارد لزيادة دخل النقابة.


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معاشات الزراعيين

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