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نائب رئيس برلمان العراق لسفير مصر ببغداد: حريصون على نجاح التجربة الديمقراطية

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:14 م
نائب رئيس برلمان العراق لسفير مصر ببغداد: حريصون على نجاح التجربة الديمقراطية سفير مصر ببغداد يلتقى همام حمودى
كتب أحمد جمعة
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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى الشيخ د. همام حمودى، السفير المصري لدى العراق السيد علاء موسى ، لبحث آخر المستجدات في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتطرق الشيخ حمودي خلال لقائه السفير بمكتبه اليوم حول موضوعة الانتخابات العراقية وما أفرزته من نتائج ، حيث أكد أن ما يميز انتخابات مجلس النواب بدورته الحالية عدم وجود الاصطفافات أو الطروحات الطائفية، فضلا عن الابتعاد عن الاتهامات بين الكتل السياسية الموجودة. 
 
ولفت بالقول: "إننا كنا ولا زلنا حريصين أشد الحرص على نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد رغم الشكوك والطعون الموجودة لدى بعض الكيانات حول النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات والتي نأمل منها التعامل بجدية معها بالطرق القانونية ليتمكن العراق من تشكيل حكومته المقبلة بكل اطمئنان".
 
بدوره بارك السفير المصري نجاح العملية الديمقراطية السلمية في العراق والنتائج المهمة التي حصل عليها تحالف "الفتح" فى الانتخابات ، معربا عن ثقته الكاملة بجميع الكتل الموجودة في الحفاظ على العملية الديمقراطية برمتها والاتفاق نحو تشكيل حكومة قوية يشارك فيها الجميع.

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