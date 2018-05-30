نائب رئيس الوزراء اليمنى يزور الإمارات لبحث التنسيق الأمنى بين البلدين

توجه المهندس أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء اليمنى ووزير الداخلية، اليوم إلی الإمارات تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وسيجرى الميسري خلال الزيارة مباحثات أمنية مع القيادة الإماراتية وترتيبات الملف الأمني وتحمل وزارة الداخلية للمسئولية الأمنية الكاملة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما ستتناول الزيارة بحث سبل تدعيم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الإمارات تقوم بدور فعال باليمن كواحدة ضمن قوات التحالف العربى الداعمة للشرعية فى مواجهة ميليشيات الحوثي.