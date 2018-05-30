موريتانيا تستدعى السفير الإيرانى وتحذر من نشاطات سفارة طهران

نوكشواط (أ ش أ)

حذرت السلطات الموريتانية السفير الإيرانى لديها من النشاطات التى تقوم بها سفارة طهران فى البلاد.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الاخبارية،اليوم الأربعاء، أن هذا التحذير جاء بعد استدعاء وزير الخارجية والتعاون الموريتانى، إسلك ولد أحمد إزيد بيه للسفير الإيرانى، محمد عمرانى.

وقالت مصادر خاصة فى نوكشواط أن " السلطات الموريتانية أبلغت السفير الإيرانى أنها لم تعد تقبل بأى نشاط تقوم به السفارة أو جهات مرتبطة بها من أجل تغيير مذهب المجتمع الموريتانى أو عقيدته".

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت مصادرة أهم مركز للشيعة فى البلاد وهو "مجمع الإمام على"، وعزل إمامه وتعيين إمام سنى مكانه، وذلك بعد سنوات من النشاط، حيث بدأ المركز تنظيم نشاطات فى المناسبات الشيعية، إضافة إلى تسيير رحلات إلى لبنان وإيران، إلا أنه أصبح محل جدل فى الآونة الأخيرة بسبب التهجم على بعض الصحابة.