موجز أخبار الساعة 1.. وزير المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان عمرو الجارحى وزير المالية تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها آنفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





بدأ طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية اليوم، أول أيام امتحان الشهادة بمادة الفقه، فيما بدأ طلاب الشعبة الإسلامية، امتحانهم بمادة الفقه.





أعلنت وزارةالتربية والتعليم والتعليم الفنى، اتخاذ كافة الاجراءات لعقد امتحانات الثانوية العامة وضبط اللجان، حيث حددت الوزارة مجموعة من الضوابط على النحو التالى:





نعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وافتها المنية، متقدماً بخالص التعازى إلى محبيها فى سائر الأقطار وأسرة الفن المصرى العريق، راجياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.





كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذى بلغ حوالى 2 طن و513 كجم فى 8 محافظات.





كشفت مصادر مسئولة بغرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، أن رئيس الامتحانات الدكتور أحمد الجيوشى وافق على اجراء تصحيح عينات عشوائية لـ 5 مواد دراسية بعد شكوى الطلاب من صعوبة الامتحان فيها.





قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن إدارة التنبؤات الفصلية بالهيئة أكدت أن فصل الصيف الحالى سيكون أكثر حرا من الصيف الماضى، مشددا فى الوقت ذاته على أنه كلما طالت فترة التنبؤ كلما قلت مصداقيته.





يتصدر يواكيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، قائمة المدربين الأعلى أجراً فى نهائيات النسخة الـ21 من كأس العالم، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.





قالت صحيفة "ايرالدو" الإسبانية، إن اللاعب المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى أصبح الآن أكثر شعبية فى إسبانيا والعالم أكثر من النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى.





انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من كافة الاستعدادات التى تسبق امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الأحد 3 يونيو المقبل، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة على أهبة الاستعداد لاستقبال الامتحانات.





بدأت موازنة 2017/ 2018 بمخصصات أولية لدعم الوقود قدرها 110 مليارات و148 مليون جنيه، مع سعر تقديرى للبترول عند مستوى 55 دولارا للبرميل، وتنتهى السنة المالية خلال أسابيع، بينما قفز سعر البترول إلى حدود الـ80 دولارا للبرميل، بزيادة تفوق 45% عن سعره بالموازنة، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة دعمه الإجمالية 130 مليار دولار، بزيادة أكبر من 22%، فهل يتكرر الأمر مع موازنة 2018/ 2019 التى يبدأ سريانها مطلع يوليو المقبل، مشتملة على مخصصات لدعم الوقود بقيمة 89 مليارا و75 مليون جنيه، بتقدير لسعر البترول عند 67 دولارا للبرميل.





صاحب تجربة متميزة فى الإدارة، برئاسته لجامعة القاهرة، ومن القلائل الذين قرروا أن يكتفوا بمدة واحدة فى المنصب وعدم الترشح لمدة ثانية، لأنه مقتنع دائما أن لكل مرحلة ظروفها وتوقيتها، الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق والمحامى بالنقض، لديه مبدأ فى الحياة، ومبدأ فى العمل، فهو لا يقبل قضايا ماسة بالشرف أو قضايا الاتجار بالمخدرات، وكان حاسما فى كثير من قراراته خلال رئاسته لجامعة القاهرة، وإن كان يعتبر أن فترة رئاسته للجامعة أفقدته أصدقاء كثرا.





تنتهى يوم السبت المقبل 2 يونيو المدة القانونية للولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ينص الدستور، وهو ما يستلزم أن يؤدى السيسى اليمين الدستورى رئيسا للبلاد لولاية ثانية قبل انتهاء هذا اليوم، وبالفعل يستعد مجلس النواب حاليا لعقد هذه الجلسة الخاصة والتى يرجح أن تكون السبت المقبل.