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الأربعاء، 30 مايو 2018 02:53 م
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مقدونيا: أى اسم جديد للدولة يتفق عليه مع اليونان سيطرح للاستفتاء

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:40 م
مقدونيا: أى اسم جديد للدولة يتفق عليه مع اليونان سيطرح للاستفتاء رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف
أ ش أ
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قال رئيس وزراء مقدونيا "زوران زاييف"، اليوم الأربعاء، إن أى اسم جديد لدولته يتم الاتفاق مع اليونان بخصوصه سيطرح للاستفتاء خلال العام الجارى.

وأضاف زاييف - خلال مؤتمر صحفى اليوم - إن بلاده واليونان أقرب الآن من أى وقت مضى من الوصول لاتفاق بخصوص اسم دولة "مقدونيا" الذى كان موضع نزاع بين البلدين خلال العقود الماضية، كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء استفتاء فى شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم على أى حل يتم التوصل إليه بخصوص هذا النزاع.

وكانت حكومة جمهورية مقدونيا قد التزمت بتعديل اسم مقدونيا لتهدئة مخاوف اليونان التى ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها مقدونيا - التى أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا فى عام 1991 - ينطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل ذات الاسم شمال اليونان، وفى مقابل هذا الالتزام، وعدت اليونان بأن تسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسى "الناتو".


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