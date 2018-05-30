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مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تفجير انتحارى وسط أفغانستان

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:11 ص
مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تفجير انتحارى وسط أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى إقليم لوجار وسط أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شبور أحمدزاى أن مجموعة من المفجرين الانتحاريين شنوا هجومًا منسقًا على نقطة شرطة فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف أن المفجرين الانتحاريين فجروا فى البداية سيارة محملة بالمتفجرات قرب مركز الشرطة، بينما تمكن 3 انتحاريين من دخول مركز الشرطة وبدؤوا فى الاشتباكات مع قوات الأمن.

وأوضح أن الانتحاريين تم القضاء عليهم بعد تبادل قصير لإطلاق النار من قبل قوات الشرطة، لكن الانفجار تسبب فى مقتل 3 وإصابة 4 من رجال الشرطة على الأقل، بينما أصيب 8 أشخاص مدنيين.

وزعم المتحدث باسم حركة طالبان ذبى الله مجاهد أن الهجوم تم على وحدة من قوات الرد السريع، لكن المسئولين المحليين رفضوا مزاعم طالبان.

 


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