مقتل وإصابة 4 من الحشد الشعبى العراقى فى انفجار على طريق الطوز تكريت

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لقى عنصر بالحشد الشعبى مصرعه وأصيب 3 آخرون اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب على طريق الطوز - تكريت .

وأكد مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين العراقية ، بأن عنصرا ب‍الحشد الشعبى قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب القضاء.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "أحد عناصر قوات الحشد قتل واصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم، فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة حمرين على طريق قضاء طوز خورماتو تكريت"، مشيرا الى ان "العبوة كانت مزروعة على جانب طريق رئيسى وانفجرت لدى مرور دورية تابعة للواء ٥٢ " .

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الحشد نقلت الجثة الى الطب العدلي، والمصابين الى مستشفى القضاء العام للعلاج".

يذكر أن قضاء طوز خورماتو (٢٠٠كم شمال بغداد)، تشهد أعمال عنف شبه بين فترة وأخرى، فيما تعلن الأجهزة الأمنية باستمرار عن اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" وقياديين بتنظيم "داعش" .