مقتل صحفى بعد تعرضه للضرب حتى الموت فى شمال المكسيك

(رويترز)

قال ممثلو إدعاء إن صحفيا تعرض للضرب حتى الموت فى ولاية تاموليباس بشمال المكسيك يوم الثلاثاء ليصبح ثالث صحفى يقتل فى المكسيك خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال مكتب النائب العام للولاية فى بيان إنه تم العثور على جثة هيكتور جونساليس وهو مراسل محلى لصحيفة اكسلسيور فى سيوداد فيكتوريا عاصمة الولاية.

وجونساليس هو الصحفى السادس على الأقل الذى يقتل هذا العام فى المكسيك التى شهدت تصاعد العنف إلى مستويات قياسية.

والمكسيك واحدة من أخطر الدول فى العالم بالنسبة للصحفيين، وفى العام الماضى قُتل 12 صحفيا هناك حسبما أفادت منظمة المادة 19 لحرية التعبير.

وقال ممثلو الإدعاء إنهم ما زالوا يحققون لمعرفة السبب وراء مقتل جونزاليز الذى كان يغطى القضايا الأمنية فى تاموليباس وموضوعات أخرى.