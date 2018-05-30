video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتدى الصدر يطلع الكويت على جهود تشكيل الحكومة العراقية

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:42 ص
مقتدى الصدر يطلع الكويت على جهود تشكيل الحكومة العراقية مقتدى الصدر
(أ ف ب)
إضافة تعليق

زار رجل الدين الشيعى العراقى مقتدى الصدر الكويت الثلاثاء حيث التقى أميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأطلعه على جهود تشكيل حكومة جديدة فى العراق.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله للصحفيين ان الزيارة استمرت عدة ساعات وجاءت "تلبية لدعوة من الديوان الأميرى".

وأضاف إن الزيارة شكّلت "فرصة مناسبة للاستماع لرأى لسماحته للاوضاع فى العراق ونتائج الانتخابات وجهود الأطراف العراقية لتشكيل حكومة جديدة".

ومنذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق معرفة الائتلاف الذى سيحكم البلاد التى ينخرها الفساد وأنهكتها المعارك ضد تنظيم داعش.

وكان الصدر دعا قبل نحو أسبوع إلى تشكيل حكومة ائتلاف حكومى واسع، مطالبا فى الوقت ذاته باستقلال القرار السياسى فى العراق حيث تتمتع إيران بنفوذ كبير.

وأعاد رجل الدين الشيعى تقديم نفسه كراع لمكافحة الفساد المستشرى فى البلاد، بعد سنوات من قيادة فصائل مسلحة قاتلت الأمريكيين وفصائل عراقية أخرى.

وشهدت علاقة العراق بدول الخليج تحسنا كبيرا فى السنوات الماضية، مع سعى السعودية بشكل خاص الى مقارعة النفوذ الإيرانى فى هذا البلد. كما شهدت علاقة الصدر بالخليج تغيرا خصوصا فى أعقاب زيارته الى السعودية فى يوليو 2017.

واستضافت الكويت التى تعرضت لاجتياح عراقى فى 1990، مؤتمرا لإعادة اعمار العراق ومؤتمرا حول الحرب على تنظيم داعش فى فبراير الماضى، واعلنت تقديم مليارى دولار على شكل قروض واستثمارات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتدى الصدر يحذر من أى تظاهرات تجرف العراق إلى الحرب والعنف

سفير إيران فى العراق: لا خلافات مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر

مقتدى الصدر: على السلطة التنفيذية القادمة بناء أسس العدل

مقتدى الصدر يبحث مع هادى العامرى الإسراع فى تشكيل الحكومة العراقية

اخبار عربيه

مقتدى الصدر

العراق

الكويت

بغداد




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة